Zell. An den Schulen in Zell und im Zeller Bergland beginnt der Unterricht nach den großen Ferien am kommenden Montag, 12. September. In Zell findet der ökumenische Eröffnungsgottesdienst in der katholischen Kirche um 7.40 Uhr statt. Anschließend begeben sich die Schüler in ihre jeweiligen Schulen. Die Schulbusse fahren zu den üblichen Zeiten. Für die Schüler der Gerhard-Jung-Schule Zell und der Johann-Faller-Schule Zell beginnt der Unterricht um 8.25 Uhr. Die Einschulung der Schulanfänger der Gerhard-Jung-Schule Zell erfolgt am Samstag, 17. September, um 10 Uhr im Mensagebäude. Davor findet um 9 Uhr in der evangelischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die Eröffnung des Schuljahrs an der Montfort-Realschule Zell für die Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr in der Schule. Die Schulanfänger (fünfte Klassen) der Montfort-Realschule versammeln sich zur Einteilung der neuen Klassen am Montag, 12. September, um 10 Uhr im Mensagebäude des Bildungszentrums. In der Grundschule Atzenbach beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr. Die Einschulungsfeier der Atzenbacher Erstklässler beginnt am Freitag, 16. September, um 9 Uhr in der Schule; um 11 Uhr findet der Einschulungsgottesdienst in der Kirche statt. In der Grundschule Gresgen ist Unterrichtsbeginn am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler ist am Freitag, 16. September, um 9.30 Uhr. In der Angenbachtalschule Häg-Ehrsberg beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 9 Uhr. Die Schulanfänger werden am Freitag, 16. September, um 10 Uhr eingeschult. Einschulungsgottesdienst ist um 9.15 Uhr in der Kirche Häg.