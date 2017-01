Respekt und Anerkennung gab es in der traditionell am Dreikönigstag stattfindenden Jahreshauptversammlung des Musikvereins Atzenbach von Dirigent Martin Thoma für die großartigen Leistungen der Musiker, die kürzlich ihr anspruchsvolles Weihnachtskonzert bravourös gemeistert haben.

Zell-Atzenbach (ue). Martin Thoma erklärte, dass die Vorbereitungen nicht ganz einfach waren und auch bei den vorausgegangenen Proben den Bläserinnen und Bläsern eine ganze Menge abverlangt wurde. Das 38-köpfige Orchester habe ein gutes Niveau erreicht, das jedoch durchaus noch steigerungsfähig sei. Hierfür wünschte sich der musikalische Leiter einen besseren Probenbesuch. Zwar lag dieser mit 76 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr sogar um drei Zähler höher, doch während der Sommermonate war die Teilnahme an den Proben zum Bedauern des Dirigenten „eher mäßig“.

Sehr zufrieden zeigte sich Martin Thoma hingegen über fünf Neuzugänge im vergangenen Jahr. Ein nicht zu übersehendes Problem stellen hingegen die Mehrbelastungen vieler Musiker neben ihrem beruflichen Engagement oder der Schule dar. Umso erstaunlicher, so lobte Bürgermeister und Präsident Rudolf Rümmele, dass der Musikverein Atzenbach bei zahlreichen Anlässen immer wieder positiv in Erscheinung trete. Das, so machte der Gemeindechef deutlich, sei auch bei vielen auswärtigen Auftritten, bei denen die Musiker die Farben der Stadt Zell nach außen tragen, der Fall. Lob gab es auch von Ortsvorsteher Bernhard Karle sowie von Arno Zimmermann als Vertreter der Feuerwehrabteilung Atzenbach.

Die Frau an der Spitze des Musikvereins Atzenbach, Stefanie Wassmer, sieht insbesondere in der Jugend- und Zöglingsausbildung eine enorme Herausforderung für den Musikverein. Da es künftig immer schwieriger werde, junge Menschen zu gewinnen und auch an die Gemeinschaft zu binden, hat der Musikverein Atzenbach zusammen mit den Nachbarkapellen Mambach, Rohmatt und Häg-Ehrsberg im vergangenen Jahr ein neues Jugend-Projekt gestartet. Das Ergebnis: ein im Oktober neu ins Leben gerufenes Vororchester unter der Leitung von Tina Klotz. Erste Kostproben ihres musikalischen Könnens lieferten die jungen Musikerinnen und Musiker beim gelungenen Weihnachtskonzert.

In ihren Rückblicken erinnerten Stefanie Wassmer und Schriftführerin Katharina Frank an ein tolles und aufregendes Jahr 2016. Insgesamt zählte man 71 Anlässe, darunter 50 Proben sowie 21 Auftritte. Zu den Höhepunkten gehörten neben dem Weihnachtskonzert auch der traditionelle Dorfhock im Juni sowie ein Platzkonzert in Bad Säckingen und das Wachtfest in Tegernau.

Wahlen: Veränderungen gab es bei der Zusammensetzung des Führungs-Trios. Während Stefanie Wassmer als Chefin und ihr Stellvertreter Bernd Ruch mit klarer Mehrheit wiedergewählt wurden, nimmt Andreas Kiefer künftig den dritten Platz an der Vereinsspitze ein. Dessen bisheriger Posten als Vereinskassierer übernimmt Simone Adler. In ihren Ämtern bestätigt wurden Katharina Frank (Schriftführerin), Winfried Schleith (Festkassierer), Verena Zimmermann (Pressewartin), Jennifer Bott (zuständig für Homepage), Stefanie Bott (Aktivsprecherin), Annalena Lais und Vanessa Sprich (Jugendvertreterinnen), Dieter Fritz (Notenwart), Marianne Wassmer (Passivsprecherin) sowie Arno Zimmermann und Tobias Seger (Kassenprüfer).

Ehrungen: Für 10-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Annalena Lais, Vanessa Sprich und Michael Friedrich geehrt. Ehrungen für guten Probenbesuch gingen an Bernd Ruch, Siegfried Kiefer, Alfred Kiefer, Niklas Ruch und Jens Fritz.