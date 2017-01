Von Uli Merkle

Das 390-jährige Bestehen der Zeller Fasnacht wird am 21. und 22. Januar mit einem großen Freundschaftstreffen gefeiert. Grund genug, auf die Historie der Zeller Fasnacht zu blicken, denn in weitem Umkreis kann keine Ortschaft auf eine solch lange fasnächtliche Tradition zurückblicken. Nur die Basler Fasnacht existiert schon wesentlich länger.

Zell. Wann in Zell erstmals Fasnacht gemacht wurde, liegt im Dunkel der Geschichte. Der erste Nachweis der Zeller Fasnacht stammt aus dem Jahr 1627.

Da hatte die Regierung in Wien ein Schreiben an die vorderösterreichische Landesregierung in Freiburg verfasst, in dem das „überzogene Fastnachtstreiben mit Vermummungen“ angeprangert wurde. Die Behörden der Landeshauptstadt von Vorderösterreich wurden angewiesen, diesem Treiben in Zell ein Ende zu bereiten.

Wie und ob diese Anweisung umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Aber dieses Dokument gilt als erster schriftlicher Nachweis einer Fasnacht in Zell. Es wird im Generallandesarchiv in Karlsruhe aufbewahrt. Danach gibt es keine Belege über ein Fasnachtstreiben in Zell. Es ist aber davon auszugehen, dass fasnächtliche Bräuche, wie zum Beispiel das Scheibenschlagen, durchgeführt wurden.

Im Jahr 1759 gibt es wieder einen dokumentierten Vorgang. Nach einer Visitation durch katholische Missionare mussten der Pfarrer, der Vogt und der Amtmann von Zell schriftlich bestätigen, künftig dafür Sorge zu tragen, dass „das unnötige Scheibenschlagen und das Feiern von Fastnacht abzustellen ist.“ Ob dies je gelang, ist aber zu bezweifeln.

Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann dann wieder, wenn auch spärlich, auf Dokumente zurückgegriffen werden. Die Fasnacht wurde mindestens ab 1870 von den Zeller Vereinen organisiert, die sich dabei gegenseitig unterstützten. Sicher gab es ab 1875 die ersten „Schauzüge“, wie man die Fasnachtsumzüge damals nannte. Tanzveranstaltungen in den Zeller Wirtschaftssälen fanden ebenfalls statt, wie auch so genannte „Bunte Abende mit Belustigung“. Durch den Ersten Weltkrieg kamen sämtliche fasnächtlichen Aktivitäten zum Erliegen. Erst 1925 wurde in Zell wieder eine Fasnacht organisiert.

Wann genau die Zeller Fastnachtsgesellschaft gegründet wurde, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Es könnte bereits 1925 gewesen sein, der erste schriftliche Beleg stammt allerdings von 1927. Bereits 1938 trat die Fastnachtsgesellschaft Zell dem Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) bei, der erst ein Jahr zuvor gegründet wurde. 1938 ist auch das Gründungsjahr der Zeller Schrätteli, die ihren ersten Auftritt im gleichen Jahr am Oberrheinischen Narrentreffen in Karlsruhe hatten. Ein Jahr später, 1939, beantragte die Fastnachtsgesellschaft Zell beim VON, trotz des inzwischen ausgebrochenen Zweiten Weltkriegs, den nächsten Oberrheinischen Narrentag ausrichten zu dürfen. Es sollte über zehn Jahre, bis 1950, dauern, bis tatsächlich der erste Oberrheinische Narrentag in Zell im Wiesental stattfinden konnte.

Bereits 1948 gab es wieder, trotz strengsten Verbots durch die französische Militärkommandantur, einen Fasnachtsumzug und eine spontane und fröhliche Fasnacht.

Die Besatzungssoldaten waren ob dieser Geschehnisse so irritiert, dass sie nicht eingegriffen haben. Ab 1949 war es dann, wie überall im Land, wieder möglich, „offiziell“ Fasnacht zu machen.

Nach dem Oberrheinischen Narrentag 1950 richtete die Fastnachtsgesellschaft Zell 1970 ein großes Narrentreffen aus und im Jahr 2007 wurde mit einem Freundschaftstreffen 380 Jahre Zeller Fasnacht und 40 Jahre Zeller Hürus gefeiert. Das Freundschaftstreffen „390 Jahre Zeller Fasnacht“ soll ein weiterer Meilenstein in der langen Geschichte der Zeller Fasnacht sein.