Zell im Wiesental FC Zell plant neue Organisationsstruktur

Zell (mo). Sportlich läuft es im Moment nicht so gut beim FC Zell. Trotzdem blickte man in der Generalversammlung am Freitag zuversichtlich in die Zukunft. Wurden doch mit einer Jugendspielgemeinschaft mit dem FC Schönau die Weichen neu gestellt. Auch die finanzielle Situation stabilisiert sich. Man rechnet damit, dass man in acht Jahren schuldenfrei ist.

Aktivmannschaften

Er ersten Mannschaft droht bereits nach einem Jahr wieder der Abstieg aus der Landesliga. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind nur noch theoretischer Natur. Überraschende Abmeldungen ließen den Kader schrumpfen und aus der Jugend konnte in den letzten Jahren nur ein Spieler ins Aktivteam stoßen. Zwischenzeitlich ist auch das zweite Herrenteam in die Kreisliga B abgestiegen. Mit dem dritten Herrenteam konnte man in der Kreisliga C in fünf Jahren vier Meisterschaften feiern.

Jugendteams

Die Jugendspielgemeinschaft war das „einzig Richtige“, um künftig wieder Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu bekommen, sagte Vorsitzender Jürgen Philipp. Bei den A-Junioren sieht es – trotz des Abstiegs aus der Verbandsliga ­– sehr gut aus, da von den 19 Spielern 15 vom FC Zell kommen. Bei den B-Junioren, die die rote Laterne in der Landesliga innehaben, kommen von den 22 Spielern neun vom FC Zell. Die C-Junioren der SG haben in dieser Saison gute Chancen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Die D-Junioren aus Zell konnten in der Kleinfeldklasse die Meisterschaft erringen, haben jetzt Zuwachs bekommen und treten nun auf dem Großfeld an. Die E-Juniorenteams sind auf Erfolgskurs und bei den F-Junioren spielen 34 Kinder. Es gibt auch eine kleine Gruppe von fünf Spielern bei den G-Junioren (Bambini, ab vier Jahren).

17 Trainer und Betreuer kümmern sich um die Jugendteams, sorgen aber auch für unvergessliche Erlebnisse neben dem eigenen Spielgeschehen. So durften die E- und D-Junioren ein Spiel des italienischen Erstligisten Inter Mailand im Stadion in Mailand anschauen.

Erfreulich ist die derzeitige Schiedsrichtersituation. Während andere Vereine Strafe zahlen, weil sie zu wenig Schiedsrichter stellen, hat der FC Zell gleich sechs Unparteiische am Start und bekommt dadurch Bonuszahlungen vom Verband.

Ausblick

Vorsitzender Jürgen Philipp kündigte für die nächste Generalversammlung eine weitreichende Satzungsänderung an. Um den Verein besser aufzustellen, sei eine neue Struktur erwünscht. Zukünftig soll es die fünf eigenständigen Ressorts Finanzen/Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Sport, Jugend und Organisation/Technik geben, dazu einen Vorsitzenden.

Jürgen Philipp konnte berichten, dass ein Ballfangzaun bereits errichtet wurde, dass ein zweiter noch folge und dass auch die Auswechselkabinen erneuert wurden. Bis zum Herbst soll auch die Flutlichtanlage verbessert werden.

Finanzen

Die Verbindlichkeiten, die durch das neue Sportheim entstanden sind, konnten deutlich gesenkt werden. Beliefen sich diese Anfang 2016 noch auf 103 000 Euro, so liegt der Schuldenstand nun bei 87 000 Euro. In acht Jahren soll der komplette Schuldenberg abgetragen sein. Da vergangenes Jahr keine Generalversammlung stattfand, wurden die Bilanzen für 2015 und 2016 mitgeteilt. In beiden Jahren konnte man ein Plus verzeichnen. Vom Förderverein gab es größere Spendenbeträge.

Die beiden Vorsitzenden Jürgen Philipp und Mathias Agostini wurden wiedergewählt. Neuer Geschäftsführer ist Luigi Satriano, der Jörg Elsner ablöst. Elsner übernimmt die Aufgabe des Kassierers für den verstorbenen Klaus Butz. Der Posten des Spielausschussvorsitzenden ist weiterhin vakant.

Die neue Jugendleitung, die in der Jugendsitzung zuvor gewählt wurde, wurde von der Versammlung bestätigt. Die Leitung hat nun Inge Grass, die die Aufgabe schon kommissarisch übernommen hatte. Christian Walteich ist stellvertretender Jugendleiter und Norbert Grass Jugend-Kassierer.

Im erweiterten Vorstand wurden Pressewart Jürgen Käser und der stellvertretende Geschäftsführer Klaus Agostini wiedergewählt. Die technische Leitung hat nun Armin Kiefer, Matthias Kiefer wird zum Stellvertreter. Die Aktiv-Beisitzer sind die Spielführer der Mannschaften. Als Passivbeisitzer rückt Jürgen Rapp für den verstorbenen Hansjörg Klinke nach. Salvatore Lanza übernimmt die Aufgabe des Platzkassierers. Die Kassenprüfer Jan Loschnat und Nico Martorana prüfen auch im nächsten Jahr die Kasse.