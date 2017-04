Zell im Wiesental Gelungenes Werben

21:53 Serbischer Regierungschef Vucic gewinnt Präsidentenwahl

Belgrad - In Serbien hat Regierungschef Aleksandar Vucic die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen und die Opposition deklassiert. Vucic habe 55 Prozent der Stimmen erreicht, berichteten die Medien übereinstimmend nach Auszählung von über 70 Prozent der Stimmen in Belgrad. Vucic genießt das Vertrauen der EU, der USA und auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel - er gilt als Garant für die Kooperation der zerstrittenen Länder in Südosteuropa.

20:53 Junge klettert auf Waggon - lebensgefährlicher Stromschlag

Neuss - Ein neunjähriger Junge ist am Abend auf dem Güterbahnhof Neuss auf einen Kesselwagen geklettert und hat einen schweren Stromschlag erlitten. Der Junge sei mit schwersten Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Er schwebe in Lebensgefahr. Sein sieben Jahre alter Begleiter, der den Unfall mit angesehen hatte, erlitt einen Schock. Die Polizeisprecherin warnte davor, Hochspannungsleitungen zu nahe zu kommen. Schon ab 1,50 Meter Entfernung könne Strom überspringen.