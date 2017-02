Zell (pele). Die Verbesserungsarbeiten im Zeller Freibad gehen auch in diesem Frühjahr weiter. Der Gemeinderat vergab am Montag einstimmig Arbeiten in Höhe von rund 51 000 Euro an eine Firma in Utzenfeld. Von sechs angeschriebenen Firmen hatten drei ein Angebot abgegeben.

Im Jahr 2016 war der Eingangsbereich des Schwimmbads neu gestaltet worden. Nun geht es um die Sanierung der Zuwegung entlang des Badegebäudes und des Kioskvorplatzes. Der Kioskbereich soll mit einem Betonpflaster mit Oberflächenschutz bedeckt werden, die Restfläche mit sogenanntem City-Truck (wie in Schul- und Gartenstraße).

Bürgermeister Rudolf Rümmele sagte, dass die Stadt auch in diesem Jahr wieder rund 100 000 Euro ins Schwimmbad investiere. Neben der Weg- und Platzsanierung könnten also noch weitere Maßnahmen in den Bereichen Dach und sanitäre Anlagen angegangen werden, „von denen man etwas sieht“. Dies sei nicht immer so gewesen, häufig habe man auch Geld ins Leitungsnetz gesteckt. Dies werde auch in den kommenden Jahren wieder so sein, prophezeite der Rathauschef; dann müsse man wieder viel für das innere System des Bads tun.

Eine Vertreterin des Fördervereins des Zeller Freibads begrüßte die regelmäßigen Investitionen der Stadt, vermisste aber eine umfassende Bestandsaufnahme der Einrichtung und einen „Plan, einen Ausblick, eine Vision“. Der Förderverein würde gerne weiter Geld gewinnbringend beisteuern. Als Beispiel wurde genannt, dass der Kinderbereich sinnvoll ins Gesamtgeschehen eingebunden werden müsse.

Bürgermeister Rümmele meinte, genau dies stehe in nächster Zukunft an. Es gelte, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen.