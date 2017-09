Zell im Wiesental Maibaum in Scheiben geschnitten

Zell-Mambach (ue). Das beliebte Wettsägen beim Dorfhock in Mambach ging am Freitagabend über die Bühne. Zu zweit machten sich die Teilnehmer daran, den Stamm des diesjährigen Maibaums in Rekordzeit in Scheiben zu zerlegen. Bei der Gaudi mit dabei war auch Pfarrer Antal Pal, der gemeinsam mit Herbert Hierholzer ein durchaus respektables Ergebnis erzielte. Ebenfalls mit von der Partie waren mehrere sportlich ambitionierte Damen-Teams.

Sieger bei den Damen: Den ersten Platz erkämpfte sich das Duo Melanie Seger und Silke Holzhüter mit der Bestzeit von 11,63 Sekunden, gefolgt von Anna Wetzel und Samira Motsch mit 12,2 Sekunden. Die Damen hatten gegenüber den Herren den Vorteil, dass sie am schlankeren Teil des Stammes sägen durften. Knapp dahinter auf den dritten Platz schafften es mit 12,3 Sekunden die Teilnehmerinnen vom Musikverein aus Wollbach, Annette Krey und Sonja Weber.

Sieger bei den Herren: Klare Favoriten bei den Herren waren die Brüder Ingo und Dirk Motsch. Ihre Scheibe fiel bereits nach 13,4 Sekunden. Auf Platz zwei landeten Gotthard Dietsche und Adolf Walz. Sie benötigten 16,1 Sekunden. Auf Rang Drei kamen schließlich mit 17,4 Sekunden Willi Wassmer und Manfred Kiefer.

Auch am Samstag und Sonntag wurde auf dem Dorfplatz vor dem Bürgerhaus nochmals zünftig gefeiert. Sorgten am Samstagabend die Bläser der Feldmusik aus Luthern im Kanton Luzern mit ihrem gelungenen Auftritt für heitere Stimmung, ließ man sich am Sonntag von den Musikvereinen aus Hasel sowie der Jugendkapelle und dem Musikverein aus Atzenbach musikalisch verwöhnen.

Großen Zuspruch fanden auch die folkloristischen Darbietungen, mit denen die Trachtengruppe aus Häg-Ehrsberg die Zuschauer am Sonntagnachmittag erfreuten.