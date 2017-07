Zell im Wiesental Neuer Vize-Vogt bei den Grönländern

Zell. Kürzlich konnte Vogt Jürgen Sprich zahlreiche Mitglieder der Talvogtei Grönland zur 60. Generalversammlung begrüßen.

Rückblick

Mittels vieler Arbeitseinsätze war es in den letzten beiden Jahren gelungen, das vereinseigene Heim, die Seilerburg nebst Schopf, in Schuss zu halten. Des weiteren standen immer wieder Termine zur Bewirtung befreundeter Vereine und Organisationen auf dem Tätigkeitsplan. Die Eigenveranstaltungen der Vogtei wie Maibaumstellen und Herbstfest fanden großen Anklang.

Dies konnte auch Kassierer Bernhard Klauser, der ein dickes Plus in der Vereinskasse zu verzeichnen hatte, bestätigen..

Wagenbau

Jürgen Sprich bedankte sich für die hohe Zuwendung für das Vorhaben „Neuer Fasnachtswagen“ beim Bürgerverein. Nach vergeblicher Suche nach einem geeigneten Anhänger ging man schlussendlich dazu über, selbst einen zu bauen. Dies wird unter der Regie von Peter Wassmer aktuell umgesetzt und dürfte in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Die Fasnacht 2018 kann also kommen für die Grönländer.

Lob und Dank

Vogt Sprich sprach seinen Dank an die komplette Mannschaft aus. FGZ-Präsident Peter Mauthe ließ es sich nicht nehmen, für das ausgezeichnete Miteinander zwischen FGZ und der Vogtei Grönland Worte des Dankes auszusprechen. Er hielt einen kurzen Rückblick auf die Umstrukturierung der Zeller Fasnacht sowie das Freundschaftstreffen 2017.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es eine Umstrukturierung zu verzeichnen. Während sich alle weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigen ließen, tauschten Vize-Vögtin Christine Uhlisch und Beirat Peter Wassmer die Rollen. Neu in den Rat konnte Marina Cipolla aufgenommen werden, welche sich künftig für Kinder und Jugendliche in der Vogtei engagieren wird. Der aktuelle Vorstand sieht wie folgt aus: Vogt Jürgen Sprich, Vize-Vogt Peter Wassmer, Kassierer Bernhard Klauser, Schriftführerin Sabine Rudiger, Beiräte Bianca Seider (Oberseiler), Florian Hassler, Sylvia Lanza, Giuseppe Romeo, Silke Sprich, Christine Uhlisch und Marina Cipolla.

Ausblick

Wie immer stehen Arbeiten an der Seilerburg an, und auch der ein oder andere Fix-Termin, an dem die helfenden Hände der Mitglieder benötigt werden, wurde schon einmal bekannt gegebenen.

Talvogtei Grönland

Vogt Jürgen Sprich

Freiatzenbacherstraße 25

79669 Zell

Email: vogt@talvogtei-groenland.de

Internet: www.talvogtei-groenland.de