Zell/Feldberg. Die Stadt- und Vereinsmeisterschaften des Ski-Club Zell werden am Sonntag, 19. März, am Zeller Hang auf dem Feldberg ausgetragen. Die Veranstaltung wird wie im vergangenen Jahr zusammen mit dem Ski-Club Fahrnau durchgeführt. Die Auswertung erfolgt für beide Vereine getrennt. Gestartet wird in allen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenklassen. Bei den Damen und Herren erfolgt die Klasseneinteilung jeweils in Zehn-Jahres-Schritten. Gleichzeitig werden auch die Stadt- und Vereinsmeister im Snowboardfahren ermittelt. Auch in diesem Jahr werden Familien (mindestens drei Teilnehmer) wieder gesondert gewertet. Sieger ist, wer eine Zeit erreicht, die erst nach dem Rennen bestimmt wird. Sie errechnet sich aus der durchschnittlichen Laufzeit aller Teilnehmer. Neben Urkunden für alle Teilnehmer, gibt es für die Schnellsten in den einzelnen Klassen Pokale sowie für die Tagesschnellsten begehrte Wanderpokale zu gewinnen. Startberechtigt sind die Bewohner der Stadt Zell und alle Vereinsmitglieder. Ausgetragen wird ein Riesentorlauf in zwei Durchgängen. Start zum ersten Lauf ist um 10 Uhr. Startnummernausgabe ist in der Zeit von 9 bis 9.30 Uhr in der Zeller Hütte, wo nach dem Rennen die Siegerehrung stattfindet. Anmeldungen nehmen Thomas Dietsche (Tel. 7871) und Mirco Winkler (Tel. 9286462) entgegen. Anmeldeschluss ist am 16. März.