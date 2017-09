Zell im Wiesental SPD verliert weiter an Boden

Ähnlich wie im Bund fällt das Ergebnis der Bundestagswahl in Zell aus. Trotz zum Teil herber Verluste bleibt die CDU stärkste Partei. Die SPD verliert auch in der Schwanenstadt immer weiter an Boden.

Zell (pele). Im Stadtgebiet schneidet die Union mit 37,5 Prozent der Zweitstimmen im Paradies am Besten ab, in den Ortsteilen erzielt die CDU mit 52,9 Prozent in Adelsberg ihr höchstes Ergebnis.

Für die SPD sieht es im Stadtgebiet im Wahlbezirk Liebeck am erfreulichsten aus; dort schlagen 27,9 Prozent für die Sozialdemokraten zu Buchen. Doch selbst in ihrer Hochburg Gresgen muss sich die SPD bei dieser Wahl mit 38,7 Prozent begnügen.

Die Grünen sind in Zell im Bezirk Stadtmitte mit 12,2 Prozent am erfolgreichsten. Auf den Dörfern gelingt ihnen mit 11,6 Prozent in Mambach das beste Ergebnis, in Adelsberg und in Gresgen werden jeweils 11,5 Prozent gezählt.

Die FDP sammelt im Stadtgebiet in der Schwarznau mit 12,6 Prozent die meisten Stimmen. In den Ortsteilen haben die Liberalen in Pfaffenberg ihren stärksten Auftritt (11,5 Prozent).

Die AfD holt im Zeller Stadtgebiet in der Liebeck 16,8 Prozent und liegt damit in diesem Bezirk über ihrem bundesweiten Ergebnis. Ähnlich sieht es im Grönland aus, wo 14,9 Prozent für die AfD zu Buche schlagen. Auf den Dörfern positioniert sich die AfD in Gresgen mit 11,1 Prozent am besten.

Nicht übermäßig viel zu holen gibt es in Zell für die Linke. 8,4 Prozent im Grönland bedeuten im Stadtgebiet die beste Marke. Im Zeller Bergland stehen die Linken mit 5,9 Prozent in Gresgen am besten da.