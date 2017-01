Zell-Atzenbach (ue). Vieles wurde im abgelaufenen Jahr bewegt, dennoch gibt es in den Kirchengemeinden Zell und Atzenbach in der Zukunft noch eine Menge zu tun. Auf den Punkt brachte dies Pfarrer Frank Malzacher beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Pfarreien Zell und Atzenbach die von ihm betreut werden. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch 2017 genügend Baustellen, die bedient werden müssen, so Malzacher. Eine der größten Aufgabe sei die Sanierung des Pfarrhauses in Zell. Das Dach des Gebäudes ist marode. Gleiches gilt für viele Räume im Pfarrhaus. Auch die Dachgaupen, so berichtete Pfarrer Malzacher, müssen wieder zurückgebaut werden um die Stabilität zu erhalten. Hinzu komme, dass sich inzwischen der Denkmalschutz in das Sanierungsvorhaben eingeschaltet habe, was letztlich eine enorme Verzögerung mit sich bringe.

Veränderungen und Neueinteilungen gab es in den Pfarrhäusern in Zell und Atzenbach auch durch Neuvermietungen, wovon einige Vereins- und Gruppenräume ebenfalls betroffen sind. Ebenso haben im Pfarrhaus in Zell Flüchtlinge eine Bleibe gefunden. Um Nachsicht und Geduld bat Pfarrer Malzacher was die derzeitigen Öffnungszeiten des Pfarrbüros angeht, das zurzeit nicht voll besetzt ist. Doch das soll sich bald ändern: Ab April 2017 wird die bisherige Pfarrsekretärin ihren Dienst wieder aufnehmen. Dann gelten auch wieder die üblichen Öffnungszeiten, versprach der Leiter der Seelsorgeeinheit.

Malzacher dankte allen, die ihn in der Vergangenheit bei seinen vielfältigen Aufgaben unterstützt haben. Sein Dank beim Neujahrsempfang, der von Julia Riedlinger und Elena Schöne auf ihren Klarinetten begleitet wurde, galt insbesondere den Mitgliedern des Stiftungsrates sowie den Pfarrgemeinderäten. Man habe sich regelmäßig getroffen, um sich mit den zahlreich anstehenden Aufgaben zu befassen.

Nicht vergessen bei den vielen Dankesworten wurden die Sänger des Kirchenchores, Organist Martin Riedlinger, die Liturgie- und Bibelkreise, das Seniorennachmittage-Team, Eva Cipolla und das von ihr geleitete Gemeinde-Team, Diakon Blaznik sowie Gemeindereferentin Franziska Shumba und Pfarrer i. R. Franz Leppert, die Lektoren, Kommunionhelfer, Laura de Angelo, die im März ihre Mesnerstelle angetreten hat, sowie Doris Huber, die für die Krankenkommunion zuständig ist.

An einen der Höhepunkte im abgelaufenen Jahr, nämlich die Gemeindevisitation durch Dekan Gerd Möller, erinnerte Peter Bährle als Sprecher des Pfarrgemeinderates. „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen“, so zitierte Bährle aus dem vorliegenden Abschlussbericht, „bleibt festzustellen, dass auf den verschiedensten Ebenen in der Seelsorgeeinheit sehr gute Arbeit geleistet wird“.

Für Pfarrer Frank Malzacher und sein Mitarbeiter-Team ein Zeichen der Hoffnung für die sicherlich nicht einfachen Aufgaben in der Zukunft.

Ein Ereignis, das sich weitgehend ohne Öffentlichkeit abspielte, war 2016 der Besuch von Erzbischof Stephan Burger anlässlich der Dekanatskonferenz im Juni vergangenen Jahres in Zell.