Zell. Über das vergangene Wochenende verzeichnete die Polizei zwei Einbrüche im Zeller Stadtgebiet. Betroffen waren eine Bäckerei in der Kirchstraße und ein Bürogebäude in der Schönauer Straße. In das Bürogebäude versuchten die Täter am frühen Sonntagmorgen einzubrechen. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Nach Sachlage handelte es sich um drei Täter. Ob sie auch für den Einbruch in die Bäckerei in Frage kommen, ist unklar, so die Polizei. Nach Aufhebeln einer Tür betraten die Einbrecher den Verkaufsraum und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Des Weiteren warfen sie die Registrierkasse zu Boden und entnahmen die Schubladeneinheit samt Wechselgeld.