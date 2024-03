100 Jahre VfR Bad Bellingen: Immer fürs „Sportheim“ gespart

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte im Juni 1946 die Neugründung des VfR und der Spielbetrieb wurde wieder aufgenommen, der allerdings 1951 mangels Spielern wieder eingestellt werden musste. In den Jahren 1954/55 erfolgte ein Neustart an dem unter anderem der damals neue Lehrer Oswald Meyer regen Anteil hatte. 1955 beteiligte sich der Verein mit einer Jugendmannschaft an der Verbandsrunde. Ein Jahr später ging eine Aktivmannschaft in der damaligen C-Klasse an den Start. Am Ende der ersten Saison wurde die Mannschaft Meister und stieg in die B-Klasse auf. In den 1960er-Jahren entstand dann ein neuer Sportplatz mit Vereinsheim (Malhüsle) im heutigen Kurpark. Das Vereinsheim wurde 1961 eingeweiht und so war der VfR einer der ersten Vereine in der Region mit einem eigenen Clubheim. Schon von Anfang an war klar, dass dies nur eine Übergangslösung war. Später baute die Gemeinde zwischen Autobahn und Rheinufer für damals 200 000 Mark ein neues Sportgelände mit Rasen- und Hartplatz, Laufbahn und Sprungrube. Der Verein verkaufte sein Vereinsheim an die Bade- und Kurverwaltung und hatte damit den Grundstock für den Bau eines neuen Vereinsheims am Rhein.