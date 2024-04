1150 Jahre Mappach: 874 zum ersten Mal erwähnt

Mut ist geschätzt

Pfarrer Martin Braukmann ging ebenfalls auf die Verbundenheit im Dorf ein. Die Kirche habe die Menschen seit Jahrhunderten zusammengeführt. Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern und mehr hatten jahrhundertelang hohen Stellenwert. Heute haben sich viele Menschen zurückgezogen. Gleichwohl riet auch der Pfarrer, nicht nur zurück, sondern nach vorn zu blicken. Denn die Menschen bräuchten in dieser Welt dringend eine Botschaft, die Mut mache – Mut sei seit jeher geschätzt, früher wie heute.

Wenn er auf die lange Dorfgeschichte blicke, so Braukmann, dann wollte Gott da sein, in jeder Situation. Den Worten des Pfarrers schloss sich ein Gebet an, gesungen vom gemischten Chor des Gesangvereins unter Leitung von Kathy Schann. Den Sängern galt der besondere Dank des Ortsvorstehers für die musikalische Umrahmung: „Der Festakt wäre ohne euch nicht denkbar.“

Wie die Dirigentin auf Nachfrage sagte, habe sie festliche Titel und Lieder ausgesucht, die gern gesungen werden. Verstärkt wurde der Chor von Michael Donkel am Klavier, Hubert Donkel am E-Bass und Simone Losch am Saxophon. Das Repertoire setzte sich aus instrumentalen und gesungenen Stücken zusammen. Zu Gehör kamen Barock, Swing und Balladen. „Schau auf die Welt“, „You raise me up“ und die sopranstarke Kyrie „Missa 4 youth“ interpretierten die Sänger.