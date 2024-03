125 Jahre ARaymond: Mit dem Druckknopf und dem Auto zum Erfolg

Aufschwung nach 1945

Diesen fiel auch ein Mitglied der Familie Raymond zum Opfer. Jean Perrochat, der mit Kriegsbeginn nach Grenoble zurückkehren musste, hatte sich sogar dem Widerstand im Vercors, dem gebirgigen Hinterland von Grenoble, angeschlossen.

Um so bemerkenswerter ist es, dass die Familie Raymond sofort nach Kriegsende beschloss, die Zweigniederlassung wieder in Betrieb zu setzen und ihr sogar mehr Selbstständigkeit zu geben. Jean Perrochat übernahm wieder die Geschäftsführung, die er mit großer Menschlichkeit und wirtschaftlichem Weitblick bis 1974 ausübte. Unter ihm wurde die Firma zu den „vereinigten Hüttenwerken“ so ausgebaut, dass das Firmengelände an der Teichstraße aus allen Nähten platze. Der Name war unter der Belegschaft entstanden, da die Firma immer wieder vergrößert und umgebaut werden musste. Perrochat hat wieder die Automobilindustrie als den Zukunftsmarkt erkannt und damit den großen Erfolg der Lörracher Niederlassung von Raymond begründet.

Verlagerung nach Weil

Ab 1987 erfolgte die Verlagerung der Produktion nach Weil am Rhein, da in Lörrach kein entsprechendes Areal zu finden war. Als Geschäftsführer hat ab 1990 Dr. Klaus Körber diesen Prozess begleitet.

Die Gegenwart

Gerade in diesen Wochen ist am alten Fabrikareal das neue Verwaltungs- und Entwicklungszentrum entstanden, ein Center of Collaboration. Raymond investierte hier über 40 Millionen Euro und leistete damit ein wichtiges Stück Stadtentwicklung. Seit 2012 ist Jürgen Trefzer Geschäftsführer, der damit das Unternehmen weiter in die Zukunft führen möchte. Was stehen bleibt, ist das Stammgebäude von 1899, das Firmenmuseum bleiben wird. Heute ist ARaymond für seine Artikel ein Global Player, der Herstellung von Schnellbefestigungssystemen für die Autoindustrie.

Mit der Region verbunden

Innovation war schon immer ein Markenzeichen der Firma. Das Oberzentrum Weil/Lörrach kann froh sein, dass sich Albert-Pierre Raymond vor 125 Jahren für den Standort Lörrach entschieden hat. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass dies auch nach zwei Weltkriegen, die Deutschland auch gegen Frankreich geführt hat, so geblieben ist.

Die Familie Raymond hat zudem dafür gesorgt, dass die Firma ein Familienunternehmen geblieben ist, das wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Denken verbindet. Dafür steht der momentane Firmenchef Alain Raymond, der einen starken persönlichen Bezug zu Lörrach hat.

Der Autor ist Historiker, Gymnasiallehrer und ehemaliger Direktor des Hans-Thoma-Gymnasiums in Lörrach. Er ist auch Mitglied im Redaktionsteam des Stadtbuchs Lörrach.