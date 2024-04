150 Jahre Hohe Flum: Jubiläumsfest steht auf der Kippe

Wiesen und Fledermäuse

Diese müssten geschützt werden – vor Beanspruchungen, wie ein Fest mit vielen Besucher sie mit sich bringen würden. Wie das Landratsamt in einem Schreiben außerdem darlegt, könnten sich durch lauten Festbetrieb in den Nachtstunden auch Fledermäuse im Turm gestört fühlen. In Zusammenhang mit dem geschützten Lebensraum rund um die Hohe Flum macht das Landratsamt auch den Termin des Fests mitten im Sommer als Problem aus: Jenseits der Vegetationsphase – konkret: ab dem 1. Oktober – wäre ein Fest eher drin, so die Aussage. Das freilich geht an der Idee eines schönen Sommerfests an schönem Ort völlig vorbei.

„Weltfremde Entscheidung“

Das Landratsamt habe vorgeschlagen, ein artenschutzrechtliches Gutachten in Auftrag zu geben, das rund 2000 Euro kosten würde, berichtete Ortsvorsteher Ino Hodapp in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch. Schon in der Gemeinderatssitzung am Montag hatte Hodapp aus seinem Unverständnis über die Aussagen des Landratsamts keinen Hehl gemacht; in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch legte er nach: „Wie weltfremd sind diese Leute?“