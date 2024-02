2. Liga Heim-Debakel für FCK und Funkel - Hertha nur Remis

Kaiserslautern bestritt die Partie in Gedenken an den gestorbenen ehemaligen FCK-Spieler Andreas Brehme in schwarzen Trikots. Vor dem Spiel gab es zudem eine Schweigeminute. Beide Mannschaften und das Schiedsrichter-Team trugen Trauerflor. Vor 49 327 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion wurde das Spiel binnen sieben Minuten entschieden. Marvin Wanitzek (51.), Igor Matanovic (58.) und Paul Nebel (82.) erzielten die Tore für die Gäste. Budu Zivzivadze (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Hertha verpasst dritten Sieg in Folge

Hertha BSC konnte seine Ambitionen nicht weiter untermauern. Durch das 1:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig verpassten es die Berliner, den Aufstiegsplätzen entscheidend näherzukommen. Vor 22.636 Zuschauern im Eintracht-Stadion hatte Fabio Kaufmann die Gastgeber in der 14. Minute in Führung gebracht, der zur Pause eingewechselte Ibrahim Maza den Ausgleich besorgt (52.). Braunschweigs Hasan Kurucay sah nach einem groben Foul an Palko Dardai die Rote Karte (77.).