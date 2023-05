Abschluss an der Keßlergrube Anspruchsvoll und nicht ohne Risiko

„Pulverisierer“ im Einsatz

In den kommenden Wochen stehen weitere arbeitsintensive Rückbauarbeiten an. So werden die Asphaltflächen und die Betonverbauungen entfernt. Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch der Kopfbalken – das Fundament der ehemaligen Einhausung – und Teile der Bohrpfahlwand beseitigt. Dazu werden schwere Baumaschinen benötigt, die derzeit auf dem Sanierungsareal auf ihren Einsatz vorbereitet werden.

Der Rückbau der Asphaltflächen auf den ehemaligen Baufeldern Nord und Süd wird nacheinander erfolgen. Der Rückbau des Kopfbalkens beginnt, sobald alle Hallenteile demontiert und abtransportiert sind. Für den Rückbau der Betonverbauungen werden hydraulische Raupenbagger mit speziellen Abbruchzangen eingesetzt. Mittels dieser „Pulverisierer“ kann der Beton möglichst lärmarm abgetrennt werden. Auf den Einsatz von Meißeln wird aus Gründen des Lärmschutzes weitestgehend verzichtet. Im direkten Umfeld der Baustelle können die Lärmemissionen in dieser Phase ansteigen. Sie werden jedoch noch auf normalem Baustellenniveau liegen.