Abschlussprüfungen 50 Schüler starten ihren Endspurt

Die Zahl der Absolventen in spe entspricht in etwa derjenigen des Vorjahrs, sagt Günter Fischer, der als Konrektor für die Organisation der Prüfungen zuständig ist. Nächstes Jahr sind es wahrscheinlich etwas mehr, so seine Prognose.

Zwei mal zwei Prüfungen

In dieser – dank Feier- und Brückentag – eher kurzen Schulwoche steht zunächst – heute nämlich – die Deutschprüfungen, am Mittwoch dann die Englischprüfung an. In der kommenden Woche folgen Mathe und – für die Realschüler – das Wahlpflichtfach – Technik also, oder „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ (AES). Im dritten theoretisch möglichen Fach dieser Kategorie – Französisch – gibt es in diesem Jahr an der FES keine Prüflinge.