Zahlreiche Vereine beteiligten sich an der vom Gewerbeverein organisierten Veranstaltung „Advent im Städtli“ auf dem Rathausplatz. Die „Freunde des Zeller Freibads“ boten Chilli sin Carne oder heißen Hugo an und Lara Zettler etwa Kichererbsen-Curry-Eintopf. Gleich nebenan drehte Dennis Vogt aus Hausen die bei Kindern sehr beliebten Zuckerwattebäusche, während ein Stand weiter der Gewerbeverein Getränke verkaufte. Am Brunnen präsentierte der Weltladen eine Auswahl seiner Produkte.