Aitern Abschied und Neuanfang zugleich

In seinem Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 erinnerte Schelshorn an drei Auftritte und mit 17 Proben an ein Drittel im Vergleich zu gewöhnlichen Vereinsjahren. Im März habe man sich noch auf das Spielen in der Kirche und die Jahresversammlung vorbereitet, so Schriftführerin Selina Becker. „Doch schon einen Tag davor kamen die Corona-Einschränkungen, die das Vereinsleben kurzfristig stilllegten.“ Der Tanz in den Mai fiel aus, das Maispielen war im Ort von überall dort zu hören, wo Musiker wohnen. Auch an der Klopapier-Challenge nahm man teil. Ein Hygienekonzept wurde ausgearbeitet, um ab Ende Juni bei schönem Wetter draußen proben zu können. Ab September verlegte man die Proben in die Belchenhalle, was allerdings nur bis Ende Oktober möglich war. Und auch den Hochzeitspaaren des Vereins konnte nur mit Bannern und Abstand gratuliert werden. Zum Ende des Jahres begann man bereits mit der Dirigentensuche.

Jugend

Jugendleiterin Johanna Asal berichtete von 15 Unterrichtsstunden im Blockflötenkurs und aktuell fünf weiteren interessierten Kindern. Auch der Jahresbericht der beiden Vorsitzenden Manuela Schulz und Christian Kiefer fiel überaus kurz aus. „Es bleibt die Hoffnung, dass man bald wieder ins normale Vereinsleben übergehen kann“, sagten die beiden.

Die Trachtenkapelle Aitern hatte zum Jahresende 2020 48 Aktive, einen Zögling sowie 127 Passivmitglieder. Auch der Förderverein hatte nicht viel zu berichten – bis auf eine großzügige Spende in Höhe von 4000 Euro an den Hauptverein. Aktuell hat der Förderverein 29 Mitglieder und wirbt für weitere.

Wahlen

Kassiererin Petra Faller gab nach 14 Jahren ihr Amt als Kassiererin ab. Einstimmig neu gewählt wurde Marina Schelb. Jugendleiterin Johanna Asal wurde einstimmig wiedergewählt, zur neuen Kassenprüferin wurde Annika Steinebrunner bestimmt. Im Förderverein wurde die zweite Vorsitzende Daniela Matt wiedergewählt.