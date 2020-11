Aitern Abweichung von den Gebührenvorschlägen

Ein weiteres Thema in der Sitzung war die Initiative Motoradlärm. In der letzten Sitzung der Verbandsversammlung wurde angeregt, dass der Gemeindeverwaltungsverband Schönau der Initiative beitreten soll. Die Mitgliedschaft ist allerdings Städten, Gemeinden und Landkreisen in Baden-Württemberg vorbehalten. Der Gemeindeverwaltungsverband kann demzufolge nicht Mitglied werden. Deshalb wird von der Verbandsverwaltung empfohlen, dass jede Verbandsgemeinde eigenständig darüber entscheidet, ob sie Mitglied werden möchte. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Gemeinde Aitern Mitglied der Initiative wird.

Bürgermeister Knobel teilte mit, dass das Biosphärengebiet die Instandsetzung der Infotafel beim Ortseingang nicht fördern wird. Er wil sich erkundigen, ob eine Förderung über ELR-Mittel möglich ist. Zur Rathaussanierung berichtete Knobel, dass eine Anfrage bei Firmen ergeben habe, dass dieses Jahr nicht mehr damit begonnen werden kann. Wichtig sei, dass eine Arbeitsvergabe in diesem Jahr stattfinde, um Fördermittel zu erhalten. Der Bürgermeister teilte noch mit, dass die Straße zum Matrihof geteert wurde.

Bei den Breitbandarbeiten sind bei der Belchenhalle Schäden entstanden. Die betreffende Firma wolle die Schäden selbst reparieren. Dies lehnt die Gemeinde ab. Es liegen bereits Angebote für das Geländer, die Mauer und den Fahnenmast vor.

Des Weiteren teilte der Bürgermeister mit, dass noch dieses Jahr die Breitbandarbeiten im Ortsteil Holzinshaus fertiggestellt werden sollen. Hierzu erteilte die Gemeinde keine Einwilligung beim Zweckverband in Lörrach. Bevor die Arbeiten in Aitern nicht fertiggestellt sind, wird Holzinshaus nicht freigegeben, so der Kurs.

Schließlich ging es um den Spielplatz. Für dessen Wiederherstellung gibt es zwei Varianten: Entweder man stellt ihn genauso her, wie er vorher war, oder man nimmt ein Vergleichsangebot an und ist in der Gestaltung freier. Das Gremium tendierte zum Vergleichsangebot. Es soll eine Projektgruppe gebildet werden.