Aitern Trachtenkapelle Aitern wählt neues Vorstandsteam

Ausblick

Vorsitzender Christian Kiefer kündigte in seinen Ausblick den „Tanz in den Mai“, das badische Oktoberfest, den Theaterabend und das Jahreskonzert an. Einen großen Dank überbrachte Dirk Kiefer an die beiden Vorsitzenden Manuela Schulz und Christian Kiefer für die geleistete Arbeit. Sie hätten mit viel Engagement und Herzblut die teils schwierige Zeit gemeistert.