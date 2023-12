Aitern: Wenn Musiker pure Leidenschaft zeigen

Doch zunächst steuerte Ruoff das Schiff der erst im September gegründeten Jugendkapelle Aitern-Utzenfeld bei ihrem allerersten Auftritt. Die 14 Jungmusiker aus den beiden Orten zeigten in drei Stücken und einer weihnachtlichen Zugabe, was sie alles in der kurzen Zeit gelernt haben und begeisterten. Am Samstag, 16. Dezember, sind sie dann beim Konzert in Utzenfeld zu hören.