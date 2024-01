Akkordeonorchester Grenzach-Wyhlen: Klaus Jehle folgt auf Nicole Rohn

Zahlreiche gesellige Termine wurden ebenfalls veranstaltet. „Die Gemeinschaft ist wichtig“, betonte die scheidende Vorsitzende. Die Einführung der neuen Vereinssoftware sei erfolgreich gestartet und erleichtere inzwischen die Administration.

Ausblick

Am ersten Juni-Wochenende nimmt das AOG wieder am eidgenössischen Akkordeon-Festival in Sursee teil. Die Konzerte werden wieder im gewohnten Haus der Begegnung in Grenzach stattfinden.

Jugendarbeit

Hoffnung schöpft Ausbildungsleiterin Tanja Rauschenberger nach der Auflösung des Jugendensembles aus dem Schülerorchester, in dem derzeit neun Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gemeinsam musizieren. „Es ist wichtig, gemeinsame Erfolgserlebnisse zu haben“, fasste sie zusammen. Derzeit geben vier Lehrkräfte Unterricht für das AOG.

Finanzen

Kassiererin Caroline Schmidt gab einen Einblick in die Finanzen. Trotz zahlreicher Einzelspenden sowie der Unterstützung der Gemeinde bei Miete und Nebenkosten hatte sie 2023 ein vierstelliges Defizit zu verbuchen. Zu den größten Posten zählen auf Ausgabenseite die Konzertreise nach Italien sowie die Reparatur und Neuanschaffung von Instrumenten.

Wahlen

Ohne Gegenstimme wurde Klaus Jehle zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist neu Michael Schwab. Moni Weiß folgt auf Elke Dannecker als dritte Beisitzerin. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt.

Satzungsänderung

In vier Punkten wurde die Satzung modernisiert. Um sich auch weiteren Instrumenten zu öffnen, wurde der Vereinszweck angepasst. Erste Klavierschüler profitieren bereits davon. „Wir wollen uns breiter aufstellen“, erläuterte Klaus Jehle das Ansinnen. Die weiteren Punkte betreffen Rückfallebenen für Vorstands- und Mitgliederversammlungen.

Auf einen Blick

Mitglieder:

57 Aktive (-6), 165 Passive (unverändert)

Kontakt:

Akkordeon-Orchester Grenzach-Wyhlen, Vorsitzender Klaus Jehle, Postfach 1114, 79629 Grenzach-Wyhlen, E-Mail: vorsitz1@aogrenzach-wyhlen.de