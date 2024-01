Ein Instrumenten-Fundus weitab des Mainstreams, und das gleich im Doppelpack: Der Jazz-Harfenist Park Stickney und der auf Instrumente des mittleren Ostens spezialisierte Percussionist Omri Hason sorgten in Rahmen der Konzert-Reihe „Akustik in Agathe“ unlängst für ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Bezeichnend für den Auftritt war die völlige Offenheit – sowohl in der auf freies Improvisieren ausgelegten Ausgestaltung einzelner Stücke als auch in der Programmgestaltung insgesamt: „Maybe it’s Hang-Time?“ (in etwa: Ist es vielleicht Zeit für die Hang?), so eine der Fragen, mit der der Harfenist seinen Kompagnon ebenso wie das Publikum bei der Programmfindung typischerweise mit ins Boot holte – und mitnahm auf eine musikalische Reise, die in ihrer meditativ-entschleunigten Grundstimmung bestens in die besinnliche Winterzeit passte. Das nächste Konzert in St. Agathe findet am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, statt. Auf der Bühne dann: Gitarrist Andi Gisler unterm Motto „Guitar Routes“.