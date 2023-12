Allgemein: „Ich möchte 2024 wieder mehr lachen“

Herr Brombacher, noch ein Tag, dann ist das Sportjahr 2023 Geschichte. Frisch von der Leber! Was hat sie in diesen 365 Tagen am meisten bewegt, sei es in der Heimat, überregional, bundes- oder weltweit?

Ein absolutes Highlight waren für mich die tollen Erfolge der Basketballer und der Hockey-Herren mit dem WM-Titel, wo ich sehr viele Spiele live verfolgt habe, aber auch der Vize-WM Titel der Eishockey-Cracks in Finnland. Negativ bewegt haben mich die wirklich schlechten Spiele unserer Aushängeschilder im Fußball, Frauen wie Herren – hier halfen auch die Erfolge der U17 und U21 nicht darüber hinweg. Der deutsche Fußball in der Spitze ist aktuell nur noch Mittelmaß. In unserer Region waren es die negativen Schlagzeilen unseres Bezirksfußballs, aber auch im Verbandsgebiet, das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Persönlich hat mich der Tod von meinem Freund Rainer Koller, ehemaliger Sportrichter des Bezirks und langjähriger Mitstreiter im Bezirksfußballausschuss, sehr getroffen.