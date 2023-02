„Alte Schule“ in Warmbach Mehr als nur ein altes Gebäude

Wild betonte jedoch während der Sitzung, dass es nach wie vor unklar sei, wie es dann mit den Planungen und den erarbeiteten Ideen weitergehen kann – auch in finanzieller Hinsicht. Dies würde noch auf einem ganz anderen Blatt stehen.

Basare für Frauen und Kinder

Der Frauenbasar des Stadtteilbeirats findet in diesem Jahr am 6. Mai ab 14 Uhr in der „Alten Schule“ statt. So auch der Kinderbasar. Es ist die zweite Auflage der Veranstaltung. Sie soll an den Erfolg des ersten Basars anknüpfen. Neben dem eigentlichen Geschehen gibt es auch eine Bewirtung während des Basars. Die Dorfputzete ist für 24. Mai Jahres geplant.