Altennachmittag Stimmgewaltige Sänger

„Wir sind stolz auf dich“

Nach dem Hebelfest beschwor die Leiterin des Altennachmittags in einem Gedicht den „Hebelgeist“ und nahm eine Ehrung vor. Diese galt der am Hebelabend mit der Hebelgedenkplakette ausgezeichneten Heidi Zöllner, die sich mit großem Engagement der Pflege und dem Erhalt der alemannischen Sprache widmet, das Projekt „Mundart in der Schule“ tatkräftig unterstützt und sich als Mundartautorin einen Namen gemacht hat. „Der gesamte Altennachmittag ist stolz auf dich, Heidi“, resümierte Helga Kundlacz und überreichte unter Beifall ein Blumengebinde.

Mit Kaffee und Kuchen gestärkt, konnten die Besucher dem „MännerXangSelbstsext“, einer Gesanggruppe, die erstmals in Hausen gastierte, lauschen. Es waren dies die stimmgewaltigen Sänger Wolfgang Bühler (erster Bass), Bernhard Greiner (erster Tenor), Volker Jost (erster Tenor, Gitarre), Erich Lacher (zweiter Tenor) und Martin Sänger (Leiter, Arrangeur, Gitarre, Ukulele, Percussion).