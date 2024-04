Angelfreunde Wiesental: Projekt ausgezeichnet

Aber die Mitglieder hatten in der Hauptversammlung auch Positives über das vergangene Jahr zu berichten. So bekamen sie als Sieger des Wettbewerbs „Unsere Heimat und Natur“ ein Preisgeld von 3000 Euro für ihr Bachforellen-Projekt. Vom Bürgerverein Zell gab es einen Zuschuss, und vom Landratsamt Lörrach wurde für den Transport der Bachforellen und der Nachzucht ein Transportbehälter angeschafft. Das Bachforellen-Projekt entwickelt sich gut: Viele Jungfische konnten als Bestandspflege wieder in der Wiese ausgesetzt werden.

Saison gut verlaufen

Die Angelsaison ist gut verlaufen. An der Wiese wurden zwei Putzaktionen organisiert, ein Grillfest an der Weiheranlage in Atzenbach abgehalten, eine Baumaßnahme an der Wiesenböschung in Schönau durchgeführt und ein Informationstag mit dem Gymnasium veranstaltet. Am Weihnachtsmarkt im Hof des Zeller Pflegeheims stellte man einen Weihnachtsbaum als Dank für die Geldspende des Bürgervereins. Zudem fanden fünf Vorstandssitzungen statt. Zwei Neumitglieder konnten begrüßt werden.