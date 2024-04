Anzeige: 20 Jahre Ackermann Philipp Vesenmeier

Wie das in der Realität aussieht, erklärt Vesenmeier bei einem Rundgang durch die „Werkstatt“ – genau genommen ist sie eine riesige Produktionshalle. 15 Stapel an Platten aus verschiedenem Material stehen zur Auswahl. Und tatsächlich sei es allein der Kran, der wisse, in welchem Stapel und an welcher Stelle die gewünschte Platte liege. Handele es sich nun um die 21. Platte im zwölften „Haufen“, staple der akribische Mitarbeiter alle anderen runter, um an Nr. 21 zu kommen. Ein Wunderwerk der Technik oder eine smarte Softwarelösung. Vesenmeier zufolge gebe die Software vor, was zu tun sei. Motto: „Säge an Kran.“