Grenzach-Wyhlen Sanierung Bahnhof in Wyhlen

Die Gebäudeproportionen seien einfach nicht stimmig gewesen, sagte die Architektin. Daher habe man sich zu einem radikalen Schnitt entschlossen. Das zweiteilige Gebäude wurde energetisch gedämmt und mit Faserzementplatten verkleidet. Diese setzen sich auch im neu gestalteten Dach fort.

Über die Farbe könne man trefflich streiten, sagte Beate Kromer-Piek, aber zum einen sei die Farbauswahl bei Faserzementplatten nicht sehr groß, zum andern wollte man mit diesem zeitlosen, warmen Sandsteinrot ein modernes Erscheinungsbild schaffen. Zudem sind die neuen Faserzementplatten mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung ausgerüstet. Schmierfinken würden keinen Gefallen daran finden.

Mit dem Farbton nehme man außerdem die Sandsteinelemente der umliegenden alten Gebäude – etwa Bahnhofsgaststätte oder Jugendhaus – auf, betont Pacha. Zusammen mit den neuen Häusern der Baugenossenschaft und der Wohnbau GmbH ist am Bahnhof nun ein modernes Areal entstanden.

Der Kioskbereich wurde mit Glasflächen aufgelockert, so dass ein großzügiger Eindruck entsteht. Diese Leichtigkeit setzt sich fort in der Gestaltung der Dachunterseite, die in Weiß gehalten ist. So erhalten der Durchgang und der 64 Quadratmeter große Wartebereich allein vom optischen Eindruck mehr an Höhe. Ein LED-Lichtband sorgt für Helligkeit und soll das Sicherheitsgefühl in der Dunkelheit verstärken.

Die Baustelle unterlag aufgrund ihrer Lage direkt an den Gleisen hohen Sicherheitsmaßnahmen. Ein Beispiel: Wenn der Regionalexpress vorbeirauschte, mussten die Arbeiten am Dach eingestellt werden.

In dem neugestalteten Kiosk, der zum 1. August öffnen soll, wird es wieder eine Toto-Lotto-Annahmestelle geben. Außerdem wurden ein Lager und ein separater Arbeitsraum für den Kioskbetreiber geschaffen. Auch neue Toiletten für Damen und Herren sowie ein behindertengerechtes WC wurden eingebaut.