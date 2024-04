Anzeige: Spargelspezialitäten in der Region

Foto: zVg

Die reichlich enthaltene Asparaginsäure sowie ein hoher Gehalt an Kalium regen den Stoffwechsel an, reinigen das Blut, schwemmen Giftstoffe aus dem Organismus und unterstützen außerdem Leber, Lunge und Nieren in ihrer Funktion. Außerdem werden mehr als 300 Enzyme aktiviert. Durch die hohen Anteile an Kalium, Magnesium, Eisen, Zink und Mangan wird nicht nur das Herz, sondern der ganze Körper gestärkt.