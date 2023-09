Arbeiteraufstand 1923 Verbitterung schlägt in Gewalt um

Montag, 17. September

Am frühen Montagmorgen, 17. September 1923, konnten die Polizeikräfte ohne Schwierigkeiten Lörrach erreichen und die Verhaftung der Gefangenenbefreier vornehmen. Auch die Abriegelung wichtiger Gebäude in der Innenstadt war vollzogen, bevor die ersten Frühzüge in Lörrach eintrafen. Belchen-, Bahnhof- und Wallbrunnstraße waren mit doppelten Stacheldrahtverhauen und Maschinengewehrstellungen versehen. Die Züge mit Arbeitern aus Richtung Basel und Weil fuhren direkt am verbarrikadierten Bezirksamt vorbei, sodass sich die Nachricht schnell verbreitete. Für die Arbeiterschaft musste sich ein fatales Bild ergeben: das Bild einer üblen Kumpanei von Staat in Person des sozialdemokratischen Innenministers Adam Remmele mit den Lörracher Industriellen. Eine unglaubliche Verbitterung machte sich breit, die auf dem Hintergrund der existenziellen Not in unkontrollierte Gewalt umschlug. Das Bezirksamt versuchte erfolglos, mit Plakatanschlägen die Arbeiterschaft zu beruhigen.

Sofort wurde der Generalstreik ausgerufen, das Geschehen verbreitete sich in Windeseile über Zell und Rheinfelden hinaus. Viele Arbeiter strömten von außerhalb nach Lörrach, der Zugverkehr war deshalb unterbrochen worden. Wieder befanden sich Tausende in der Innenstadt. Es begann zunächst mit wüsten Beschimpfungen der Polizei und tumultartigen Aufläufen. Die ersten Schüsse fielen, Steine wurden geworfen. In ohnmächtiger Wut versuchte man Barrikaden wegzureißen. Die Polizei gab Warnschüsse ab. Hauptforderung der erregten Menge, aber auch der Arbeitervertreter, war zunächst der Abzug der Schutzpolizei, deren massive Anwesenheit zur angeblichen Verhaftung der Gefangenenbefreier als besonders provokativ empfunden wurde.