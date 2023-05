ASV Schopfheim Fische leiden unter Atemnot

Die beiden Angler und Vereinskollege Peter Engler waren an vier Stellen in der Wiese und an zwei am Gewerbekanal im Einsatz und brachten sechs Datenlogger ins Gewässer. „Diese Geräte übermitteln alle zehn Minuten per Bluetooth die aktuelle Wassertemperatur“, erklärte Simon Jäckh.

Damit stelle man das Temperaturmonitoring auf eine belastbare Basis, fügte Mike Geiger an. Solche belastbaren Daten könne man mit sporadischen Messungen nicht erhalten, so der Gewässerwart. Deshalb habe man in Zusammenarbeit mit dem landesweiten Temperaturmonitoring des Landesfischereiverbandes und den entsprechenden Stellen beim Freiburger Regierungspräsidium die sechs Datenlogger angeschafft für insgesamt knapp 400 Euro, so Geiger und Jäckh.