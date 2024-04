Die Feuerwehr Zell, Abteilung Stadt sowie die Abteilung Atzenbach, wurde am Donnerstag, gegen 14 Uhr, durch den Rettungsdienst zu einer Wohnungsöffnung in Atzenbach gerufen. Grund der Nachforderung der Feuerwehr war, dass eine Person in hilfloser Lage vermutet wurde, heißt es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr Zell.