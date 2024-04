„Aufbruch ins Weite“: Das Kloster Mariastein erfindet sich neu

Wenigstens aus geistlicher Sicht ist – trotz des hohen Alters der Mönche – noch keine große Eile angesagt. Denn selbst dann, wenn die Benediktiner nicht mehr da sind, bleibt Mariastein kirchenrechtlich für weitere 100 Jahre bestehen. Ein Jahrhundert, in dem theoretisch viel passieren kann.

„Was ist, wenn sich in ein paar Jahrzehnten zum Beispiel wieder ein paar Brüder finden, die das Kloster beleben? Das müssen dann ja nicht unbedingt Benediktiner sein“, sagt Dolder.

Dann würde es weitergehen? Dolder nickt. „Unsere Patres sind sehr offen für das, was kommen mag. Und doch weiß man nicht so recht, wohin die Reise geht“, sagt der (weltliche) Verwaltungsleiter des Klosters.

Noch bringen die allermeisten der 14 Mönche sich nach besten Kräften im klösterlichen Alltag ein. Bruder Anton zum Beispiel. Trotz seiner 98 Lebensjahre arbeitet er jeden Tag mit Freude in der Klosterküche. „Bruder Anton ist ein wunderbarer Mensch – und ein Vorbild“, sagt Florian Dolder mit großem Respekt vor der Lebensleistung des greisen Mönchs. „Ein anderer Mönch zum Beispiel ist gelernter Schreiner. Er ist zwar 87 Jahre alt, aber er hilft dem Hauswart, hat selbst hier eine Werkstatt und kümmert sich obendrein um die Bienenstöcke.“ Der jüngste Klosterbruder pflegt die Kranken, versorgt den großen Obstgarten – und bald auch noch die Bienen.

Gasthäuser, Wohnungen und ein Hotel

Dafür, dass alles „rund“ läuft, sorgen obendrein rund 20 Angestellte, die sich zwölf Vollzeitstellen teilen. Sie arbeiten beispielsweise im Gästehaus, in der Verwaltung, im Klosterladen und in der Wallfahrt.

Denn Mariastein ist nicht nur ein Kloster, sondern auch ein Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel mehrere AGs, die derzeit zusammengeführt werden, um die Strukturen zu vereinfachen. Das Kloster selbst soll außerdem eine neue Rechtsform erhalten.

Dazu kommen ein Restaurant, ein Hotel, 15 Wohnungen und ein Bauernhof. Den hat seit 101 Jahren dieselbe Familie gepachtet. Das Hotel „Kreuz“ am unteren Ende des Klosterplatzes freut sich über Wallfahrer genauso wie über Gäste, die hier im Schwarzbubenland einfach gerne wandern gehen wollen. Im „Jura“ (in Privatbesitz) und in der „Post“ lässt es sich prima speisen. Und relativ preiswert wohnen könne man in den klostereigenen Wohnungen obendrein, sagt Dolder. Sichtbarster Mieter im weitläufigen Klosterareal ist – der auf dem Vorplatz parkende Streifenwagen verrät es – übrigens die solothurnische Kantonspolizei.

Mariastein ist, wie man beim Blick hinter die Kulissen erkennt, ein Ort, an dem die Erfordernisse von profaner und sakraler Welt auf vielerlei Weise miteinander verschmelzen. „Mariastein 2025 – Aufbruch ins Weite“ heißt dabei das Projekt, mit dem es gelingen soll, all diesen so unterschiedlichen Ansprüchen auch in Zukunft gerecht zu werden und Mariastein als das zu erhalten, was es ist: Kraftort, Begegnungsort, Lebensort.

Dazu ruht „Aufbruch ins Weite“ auf drei Säulen: der geistlichen, der organisatorischen und der architektonisch-baulichen. Im Zentrum von Letzterer steht dabei die komplette Neugestaltung des Klosterplatzes.

Aber das lesen Sie im untenstehenden Artikel.