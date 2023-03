Nach der Corona-Zwangspause soll der „Brunnenbuck-Rock“ in diesem Jahr wieder stattfinden. Der Auggener Gemeinderat hat dem Antrag zur Durchführung von Sternen-Wirt Bernd Kurzbach einstimmig zugestimmt. Geplant ist, in einigen Anwesen entlang der Straße am Brunnenbuck zu bewirten und musikalisch zu unterhalten.