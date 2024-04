Ein Arbeitsunfall mit einer Axt hat sich laut Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 25. April, gegen 10.50 Uhr, in Auggen im Bereich des Lindenwegs ereignet. Der Verunfallte erlitt eine tiefe Schnittwunde erlitt und musste in der Helios-Klinik ärztlich versorgt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall während Holzpfähle ins Erdreich geschlagen werden sollten, heißt es abschließend.