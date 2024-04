Auggen: Auggener radeln nach Südfrankreich

Die erste Etappe führt am Samstag, 11. Mai, von Auggen ins 86 Kilometer entfernte Montbéliard und am Sonntag stehen dann 92 Kilometer von Montbéliard nach Bregilles bei Besançon auf dem Programm. Die erste lange Etappe mit 145 Kilometern von Bregilles nach Chalon-sur-Saône erwartet die Radler dann am Montag. Tags werden 90 Kilometer von Chalon-sur-Saône bis nach Bourg-en-Bresse gestrampelt. Am fünften Tag geht es dann 112 Kilometer weit von Bourg-en-Bresse nach Vienne kurz hinter Lyon. Die sechste und vorletzte Etappe hat es dann in sich, mit 146 Kilometern ist die Strecke von Vienne nach Le Teil die längste. Dafür ist die letzte Etappe am Freitag von Le Teil bis zum Ziel in Châteauneuf-du-Pape nur 80 Kilomter lang, damit sich diejenigen die Radeln und Laufen vor dem Halbmarathon am Samstag schonen können.