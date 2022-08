Auggen Der Platzmangel drängt

„Wir wollen noch in diesem Jahr den Bauantrag stellen, 2023 ist der Baubeginn angedacht“, gibt der Rathauschef eine Zeitschiene vor.

In dem Neubau soll dann auch die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung stattfinden, die seit einem Jahr provisorisch in der ehemaligen Gaststätte „Fass“ untergebracht ist.

Neue Klassenzimmer

Aktuell laufen aber erst einmal die Arbeiten im Dachgeschoss. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden dafür die Malerarbeiten an die Firma Sütterlin (11 650 Euro) und die Elektroarbeiten an DS Elektronik (5800 Euro) vergeben. Beides sind Auggener Unternehmen.

Die Räume im DG werden mit LED-Beleuchtung ausgestattet, im Zuge dessen sollen auch die vorhandenen fünf Klassenräume auf LED umgestellt werden. In den Elektroarbeiten sind auch neue Brandmeldeanlagen enthalten – hierfür steht das Angebot allerdings noch aus.

Zwei Fluchttreppen

Der Umbau geht auch mit einer Brandschutzsanierung des Gebäudes einher. Priorität hat dabei die Ertüchtigung der Dachgeschoss-Räume, die bisher als Lagerraum und Schulbücherei genutzt wurden. Hier ist zum einen eine Brandschutztür für das Treppenhaus geplant. Außerdem braucht es, um alle Auflagen zu erfüllen und am 12. September in Betrieb gehen zu können, auch noch eine Fluchttreppe, die vom Dachgeschoss ins Freie führt. Sie soll in der letzten Ferienwoche installiert werden. Ebenso wie eine zweite Fluchttreppe vom ersten Obergeschoss.

Voraussichtlich in den Herbstferien sollen die Brandschutztüren für das Treppenhaus im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss eingebracht werden. Die entsprechenden Metallarbeiten wurden in der jüngsten Ratssitzung zum Preis von rund 50 800 Euro an die Firma Winterhalter und Maurer aus Malterdingen vergeben.

Das Angebot liegt 15 000 Euro über der Kostenberechnung. Gründe für die enorme Preissteigerung seien die derzeitige Marktlage und Situation auf dem Beschaffungsmarkt sowie die gute Auslastung der Handwerksfirmen, hieß es.