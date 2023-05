Auggen E-Ladepark entsteht an der B 3

Das Thema Elektromobilität ist in aller Munde. Im Winzerdorf Auggen soll, so Bürgermeister Ulli Waldkirch, ein „Vorzeigeprojekt“ entstehen. Die Firma Bidirex aus Neuenburg plant auf dem Parkplatz von Sonnberghalle und Netto-Markt einen Ladepark für Elektrofahrzeuge. Ein Projekt, dass das Ortsbild der Gemeinde an der Bundesstraße 3 nachhaltig prägen sowie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten wird, heißt es von Seiten der Initiatoren.