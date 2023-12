Auggen: Eine fahrende Litfaßsäule für den Bauhof

„Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Sponsoren dafür bedanken. Ohne Ihr Engagement hätten wir dieses Auto, das aber für den Bauhof, so wichtig ist, nicht anschaffen können“, sagte Bürgermeister Ulli Waldkirch kürzlich bei der Übergabe des Fahrzeugs. Gemeinsam mit Bauhofleiter Oliver Kopfmann überreichte er eine Dankesurkunde an die Sponsoren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gemeinde Auggen hatte für die Anschaffung keinen Eigenanteil zu tragen. Sie muss nun lediglich die laufenden Kosten für Unterhalt und Versicherung übernehmen.