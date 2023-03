Eine große Ehre erfuhr anlässlich der Jahreshauptversammlung des Trachtendachverbands Bund Heimat und Volksleben in Bräunlingen Friedrich Kuhn aus Auggen. Unter den Augen des Markgrafen Bernhard von Baden, des stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden Württemberg, Thomas Strobel, sowie der südbadischen Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer wurde Friedrich Kuhn für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit der goldenen Verbandsehrennadel des Bundes Heimat und Volksleben ausgezeichnet. Kuhn ist seit 30 Jahren Vorsitzender des Heimatpflegevereins Auggen und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Trachtengruppe Auggen. Mehr als 36 Jahre ist er Mitglied im Arbeitskreises Heimatpflege Auggen. Die früheren aktiven Tätigkeiten im Musikverein Tannenkirch und in der Trachtenkapelle Badenweiler verdeutlichen den Stellenwert des Brauchtums und seiner Heimatverbundenheit. Mit ihm ist die Pflege und das Tragen der Markgräfler Tracht fest verbunden. Die Trachtengruppe Auggen gratuliert ihrem Vorsitzenden zu dieser Auszeichnung, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.