Auggen: Gebastelt, genäht und gebacken

Der Chor des Kindergartens „Vogelnest“ Foto: Alexander Anlicker

Kindergartenkinder singen

Schon zur Eröffnung am Samstagnachmittag war der Platz gut gefüllt. Nicht nur Eltern und Großeltern erfreuten sich an den weihnachtlichen Liedern der Kinder, auch die übrigen Besucher genossen die Stimmung auf dem Auggener Weihnachtsmarkt, der am Sonntag fortgesetzt wurde.