Auggen: Generationswechsel im Winzerkeller

Ausblick

Ab Februar gehe eine neue Internetseite an den Start, berichtete Lorscheid. Hintergrund sei die Umstellung auf ein neues Shopsystem, das eine automatische Anbindung an das Warenwirtschaftssystem ermöglicht. Die Bestellungen müssten dann nicht nochmals von Hand eingegeben werden. Neuigkeiten gibt es auch bei den Weinlinien. So gibt es eine Exklusiv-Linie und zur Messe ProWein kommt eine Piwi-Linie mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten auf den Markt. Dafür wurde eigens die Marke „Pivé“ aus Piwi und Cuvée geschaffen.

Herausforderungen

Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Gugelmeier berichtete zu Beginn der Versammlung von einem aufregenden Geschäftsjahr mit vielen Herausforderungen. An erster Stelle nannte er die personellen Veränderungen durch den Ruhestand von Thomas Basler und demnächst Enrico Ebner. Hauptaufgabe für Vorstand und Aufsichtsrat war es, die richtige Person zu finden. Darüber hinaus gingen und gehen noch weitere langjährige Mitarbeiter in Rente.

„Wir haben den Schritt mit einem jungen Geschäftsführer gemacht und sind mit der Wahl gut gefahren“, sagte der Vorsitzende und ergänzte, dass Lorscheid neue Ideen mitbringe und Führungsqualitäten zeige.

Was den Winzern zugesetzt habe, seien auch politische Entscheidungen wie das Biodiversitätsgesetz, die Reduzierung von Planzenschutzmitteln oder das drohende Glyphosat-Verbot in der EU. Dies sei laut Gugelmeier „Gottseidank nicht gekommen“, weil es bedeutet hätte, dass auf der Hälfte der Flächen kein Weinbau mehr möglich gewesen wäre. Er verweist unter anderen auf die veränderte Mitgliederstruktur. Kleinere Winzer würden aufhören und ihre Flächen an größere Weinbaubetriebe verkaufen oder verpachten. Diese wiederum hätten es immer schwerer, Saisonkräfte zu finden.

Eine weitere Herausforderung sei der Klimawandel. „Wir spüren die Trockenheit schon länger“, betonte Gugelmeier und verweist unter anderem auf das Gewann Letten, wo die Trockenheit deutlich sichtbar sei. Ein Punkt sei die Umstellung auf neue Rebsorten. Begonnen wurde ein Projekt mit der Sorte Souvignier gris.

Wahlen

Einen Generationswechsel wurde auch bei der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat vollzogen. Christian Zehr aus Laufen wurde für weitere sechs Jahre in den Vorstand gewählt. Neu im Vorstand ist Michael Rüdlin, Sprecher der Auggener Jungwinzer.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert scheidet der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Egbert Studer aus Neuenburg aus. Für ihn wurde der 36-jährige Neuenburger Landwirt und Winzer Florian Rueb in den Aufsichtrat gewählt. Ebenfalls aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist der Müllheimer Winzer Christian Gehmann. Als Nachfolger wurde der 27-jährige Winzermeister David Gehmann gewählt.

Winzerkeller Auggener Schäf

Mitglieder:

360 mit 6297 Geschäftsanteilen

Rebfläche:

540 Herktar Gesamtfläche (minus vier Hektar im Vergleich zum Vorjahr), 533 Hektar Ertragsfläche (minus vier Hektar)

Mitarbeiter:

31 Vollzeit- zwölf Teilzeitkräfte und eine Auszubildende