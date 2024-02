Auggen Gerdas Konterfei ziert den Orden

Claudia Hetze gehörte seit 2003 dem Schlawinerrat an und war unter anderem Schriftführerin und Schazmeisterin. Im Jahr 1994 stand Hetze zum ersten Mal als SC-Fan in der Bütt und hat seither unzählige Auftritte auf der Schlawinerbühne absolviert, berichtete Oberschlawinerin Theresa Kiefer. Unvergessen sei ihr der Auftritt „Dinner for One“ mit Imke Fleischhauer. Als es darum ging Karlheinz „Charlie“ Kiefer aus dem Schlawinerrat zu verabschieden, hatte die Oberschlawinerin Tränen in den Auggen und meinte „Papa als Schlawiner war mein großes Vorbild“. Die Laudatio hielt Schlawinerrätin Ruthild Muser. Sie erinnerte an Kiefers erste Auftritte auf der Bühne noch mit der Feuerwehr. Erst 1999 sei er Schlawinerrat geworden und in diesen 25 Jahren unter anderem viele Jahre Schatzmeister gewesen.

Claudia Hetze und Karlheinz Kiefer tauschten die blauen Jacken des Schlawinerrats in Küferblusen und erhielten von der Oberschlawinerin und ihrem Stellvertreter Dominik Kittler die Urkunden mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern der Auggener Narrenzunft.

Die blauen Jacken mussten sich Anna Zöllin und Sebastian Falk den ganzen Tag über bei verschiedenen Spielen verdienen. Am Abend mussten sie die Ehrenmitglieder in der Reihenfolge ihrer Ernennung aufstellen und in einer Weinprobe ihre Weine erkennen. Jeder Schlawinerrat symbolisiert eine Rebsorte, im Falle von Anne Zöllin ist es der Spätburgunder und Sebastian Falk symbolisiert künftig den Nobling.

Gewählt werden bei der Mitgliederversammlung nur die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands wie die Vorsitzende, deren Stellvertreter sowie Schriftführer und Schatzmeister. Die übrigen Mitglieder des maximal elfköpfigen Schlawinerrats werden von diesem ausgewählt und ernannt.