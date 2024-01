Auggen Jahresrückblick: Wechsel beim Auggener Winzerkeller

Jonas Lorscheid hat Angang April beim Winzerkeller begonnen und nach zwei Monaten Einarbeitungszeit die Geschäftsführung übernommen. „Wir wollen mit einer jungen Führungskraft in die Zukunft starten“, hatte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Gugelmeier bei der Vorstellung von Lorscheid betont. Lorscheid ist in Freiburg geboren, in Bad Krozingen aufgewachsen und lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und seinem Sohn in Ehrenkirchen. Er absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Metro „Cash & Carry“ in Berlin. Daran schloss sich ein Duales Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Handel an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin an. Danach zog es ihn in die Badische Heimat zurück, nach Stationen als Verkaufsleiter und Key Account Manager gründete er das Start-Up-Unternehmen „Dikkes Wasser“.

Der Generationswechsel geht weiter: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung Anfang Dezember stellte der Finanzchef des Winzerkellers, Enrico Ebner, seine Nachfolgerin vor: Julia Schwarz aus Obereggenen. Verjüngt hat sich auch der Aufsichtsrat: Auf die ausgeschiedenen langjährigen Aufsichtsräte Egbert Studer und Christian Gehmann folgten Florian Rueb und David Gehmann.