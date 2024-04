Auggen: Kleines Einweihungsfest geplant

Viel Geld sei gesammelt worden, damit der Platz in die Umsetzung gehen konnte, sagte Waldkirch. Allerdings machte unter anderem der viele Regen in den vergangenen Wochen dem Bauhof Probleme, da zunächst das Niveau für die Geräte geschaffen werden musste. Jetzt aber stehen die Grundgerüste für Schaukel, Wippe, Karussell und Seilrutschbahn, die ein echtes „Highlight“ werde, zählte der Bürgermeister auf. Die Fläche wird jetzt eingesät und ein Fallschutz angelegt. Die eigentlichen Spielgeräte werden dann an den Gerüsten eingehängt beziehungsweise an- und aufmontiert.

Der Spielplatz, der an einem Ende der Ortsstraße und unterhalb der Rossberghütte liegt, ist von einem Holzstaketenzaun umgeben. Vom Spielplatz aus gibt es eine schöne Aussicht auf Auggen, Weinberge und das Elsass. Am schmal zulaufenden südlichen Ende des Platzes wurde schon ein Baum gepflanzt, dessen Wurzelbereich mit einem Wassersack abgedeckt ist, der jetzt über Frühjahr und Sommer genug Feuchtigkeit zum Anwachsen liefern soll. Zudem wurde ein Unterstand gebaut, der etwas Schatten spendet. Trotzdem liegen die Spielgeräte in der vollen Sonne, was im Frühling und Herbst sehr schön ist. Im Sommer könnte es tagsüber zu heiß sein zum Spielen.