Auggen Lärmschutzwand in einigen Herbstfarben

Die zuständige Abschnittsleiterin Susanne Müller gab einen kurzen Sachstandsbericht. Im Sommer 2019 wurde mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen, um die Gleise der neuen Rheintalbahn auf der Westseite zu errichten. An Pfingsten seien nun das neue Gleis in Fahrtrichtung Basel und an Fronleichnam das Gleis in Richtung Freiburg in Betrieb genommen worden, berichtete Müller. Auch der westliche Teil der Personenunterführung sei in Betrieb, der östliche Teil werde bis zum Jahresende fertig gestellt. Bereits fertig ist auch die mittlere Lärmschutzwand zwischen den neuen Gleisen der Rheintalbahn und der künftigen Schnellbahntrasse von und zum Katzenbergtunnel.

Andreas Eckmann, Architekt bei der Firma Mailänder Consult, stellte die Planung der östlichen Lärmschutzwand sowie der Rampen zur Personenunterführung vor. Die Lärmschutzwände seien zwischen 2,50 Meter am nördlichen sowie südlichen Ende und 6,50 Meter im Bereich des Haltepunkts hoch. Bei der farblichen Gestaltung orientiere man sich an den herbstlichen Farbtönen der Weinberge von grün über gelb und braun bis rot. Gleichzeitig erhalten die Wände eine vertikale Oberflächenstruktur. Im Bereich der Bahnhofstraße sind transparente Wände vorgesehen, die den Blick zu den Bahnsteigen und den gegenüberliegenden Feldern eröffnen. Dies war vor allem Gemeinderat Peter Danzeisen unter dem Aspekt der Sicherheit wichtig.